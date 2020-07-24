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14:09 / Новости

Турция, Англия или Танзания? Россия откроет авиасообщение 1 августа

Турция, Англия или Танзания? Россия откроет авиасообщение 1 августа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обрадовал всех любителей международного туризма, жаждущих куда-нибудь улететь. Международное авиасообщение из России будет возобновлено 1 августа.

Изначально будут работать только аэропорты в крайне загруженных городах — в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

По информации вице-премьера Татьяны Голиковой, первыми странами, куда можно будет полететь станут любимица туристов Турция, всегда сомневающаяся в нас Великобритания и почему-то Танзания. Если выбор вас не впечатлил, то подумайте, может, стоит перестать путешествовать вообще? Ну а список стран ещё расширят, за это волноваться не стоит.

Россия приостановила международные вылеты ещё в марте. Активные же переговоры о возобновлении сообщения с представителями других стран ведутся с 15 июля.

Автор: Николай Кошкин

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