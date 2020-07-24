Турция, Англия или Танзания? Россия откроет авиасообщение 1 августа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обрадовал всех любителей международного туризма, жаждущих куда-нибудь улететь. Международное авиасообщение из России будет возобновлено 1 августа.
Изначально будут работать только аэропорты в крайне загруженных городах — в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
По информации вице-премьера Татьяны Голиковой, первыми странами, куда можно будет полететь станут любимица туристов Турция, всегда сомневающаяся в нас Великобритания и почему-то Танзания. Если выбор вас не впечатлил, то подумайте, может, стоит перестать путешествовать вообще? Ну а список стран ещё расширят, за это волноваться не стоит.
Россия приостановила международные вылеты ещё в марте. Активные же переговоры о возобновлении сообщения с представителями других стран ведутся с 15 июля.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обрадовал всех любителей международного туризма, жаждущих куда-нибудь улететь. Международное авиасообщение из России будет возобновлено 1 августа. Изначально будут работать только аэропорты в крайне загруженных городах — в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. По информации вице-премьера Татьяны Голиковой, первыми странами, куда можно будет полететь станут любимица туристов Турция, всегда сомневающаяся в нас Великобритания […]
23 июля исполняется 10 лет одному из самых известных бойзбендов в мире. One Direction невозможно не любить. И вот 10 причин почему
Об алкоголе, его пагубном влиянии на наше психическое здоровье и незавидную статистику ДО режима самоизоляции
О чём мы забываем, когда отправляемся в отпуск? Взгляд со стороны экотуриста, который сам провёл жизнь в путешествиях.
Эксперты делятся своими лучшими советами и хитростями против прыщей.
Вторая часть нашего исследования затрагивает вопросы определения себя для отдельного человека и вопрос выбора пути для целой нации
В социальных сетях появилось видео, на котором видно "автографы" украинских туристок, предположительно Лены и Тамары из города Винница, оставленные на фреске Рафаэля.
Подробности громкого происшествия в одном из московских судов
Кошки стали домашними ещё в Древнем Египте. Тысячелетия совместного проживания с людьми ничуть не повлияли ни на их привычки, ни на крутость их нрава. Более того: оказывается, все это время кошки успешно дрессируют людей, именно так считают исследователи из Петербурга. И это не шутка или игра слов: всё больше домашних котов и кошек изучают «иностранный» […]
Рассказ о смелой работе китайского художника, посвящённой "святым" воинам борьбы с коронавирусом
23 июля исполняется 10 лет одному из самых известных бойзбендов в мире. One Direction невозможно не любить. И вот 10 причин почему
На Поварской улице, недалеко от здания Верховного суда, была открыта мемориальная доска в честь заслуженного артиста РФ, Иосифа Кобзона. На церемонии открытии присутствовали многие эстрадные артисты, среди которых Валерия и Григорий Лепс.
Обвал цен на нефть нанёс фатальный удар по стабильности позиций мировой экономики, которую уже который месяц терзали проблемы коронавируса. Сегодня мы собрали вас главные экономические новости, которые позволят понять, что происходит в мире валют и финансов.
Покупка бывшей в употреблении одежды сохраняет товары в эксплуатации и, следовательно, дольше хранится в гардеробе
Мы посмотрели технические характеристики новых игровых консолей, послушали мнения экспертов и разобрались что лучше.
Новость, которая отвлечет вас от удручающей действительности.