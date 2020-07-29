Джордж Р. Р. Мартин может попасть за решетку

Поклонники могут «запереть» его в тюрьму, если он не сможет закончить новую книгу.
Джордж Р. Р. Мартин должен быть за решеткой прямо сейчас — так считает сам автор Игры престолов. Мартин ранее обещал, что «Ветра зимы» будут завершены к настоящему времени.
В мае 2019 года Мартин пообещал закончить писать «Ветра зимы» до июля 2020 года. В ином случае, как он написал: «у вас есть мое официальное письменное разрешение заключить меня в небольшую хижину на Белом острове, на озере, пока не допишу книгу». Сегодня, наступило 29 июля, а долгожданная книга так и не случилась.
В марте Мартин, похоже, готов был уложиться в установленный им срок. «Я ухожу один в отдаленное изолированное место, где будет один из моих сотрудников, и я не собираюсь в город и никого видеть», — сказал автор «Игры престолов» о своих многообещающих карантинных сессиях. «По правде говоря, я провожу больше времени в Вестеросе, чем в реальном мире, пишу каждый день. В Семи Царствах все довольно мрачно … но, возможно, не так мрачно, как здесь».
Однако, похоже, что блокировка не была столь плодотворной, как ожидал Джордж. Долгожданный шестой роман «Ветра зимы» из фантастической серии Мартина «Песнь льда и огня» по-прежнему находится в состоянии развития. И, судя по социальным сетям, его читатели готовы запереть наручниками размером с Мартина.
Worldcon, где Мартин в настоящее время выступает в качестве «тамады», технически работает до воскресенья, 2 августа, поэтому можно утверждать, что у автора еще есть несколько дней, чтобы превратить «Ветра зимы» и спасти лицо. Поклонникам придется подождать и решить, действительно ли пришло время отправиться в путешествие на Белый остров.
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