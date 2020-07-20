Кинотеатр «Художественный» откроется в этом году

Он станет премьерным и фестивальным центром.
Наконец-то в этом году откроет свои двери один из старейших кинотеатров Москвы — «Художественный». Здесь будут показывать лучшие фестивальные картины и премьеры, которые не были куплены в прокат.
Главными по программе и событиям стали кураторы и организаторы ежегодного кинофестиваля Strelka Film Festival Стас Тыркин и Галарина Долговых. Кроме них управляющим директором стала Варвара Мельникова из «Афиши», а работу с коммерческими партнерами взяла на себя Дарья Шульга.
Программа «Художественного» кроется в его названии — здесь будет только художественное кино.
Кроме этого здесь будут проходить образовательные мероприятия, совместные с зарубежными коллегами показы и дискуссии ретроспективы.
Кинотеатр закрылся на реставрацию в январе 2014 года. В 2016 году компания A&NN Александра Мамута взяла на себя обязательства по восстановлению здания, а с 2019 года «Художественный» является совместным активом Rambler Group и A&NN.
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