Кинотеатр «Художественный» откроется в этом году

Он станет премьерным и фестивальным центром.

Наконец-то в этом году откроет свои двери один из старейших кинотеатров Москвы — «Художественный». Здесь будут показывать лучшие фестивальные картины и премьеры, которые не были куплены в прокат.

Главными по программе и событиям стали кураторы и организаторы ежегодного кинофестиваля Strelka Film Festival Стас Тыркин и Галарина Долговых. Кроме них управляющим директором стала Варвара Мельникова из «Афиши», а работу с коммерческими партнерами взяла на себя Дарья Шульга.

Программа «Художественного» кроется в его названии — здесь будет только художественное кино.