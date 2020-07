10 причин почему (мы должны отметить 10-летие One Direction)

Когда дело дошло до хитов, 1D помогли начать или поднять карьеру некоторых лучших авторов песен на сегодня. В первую очередь: Эд Ширан, который появляется на первых двух альбомах 1D в качестве соавтора, и Саван Котеча, который является соавтором «What Makes You Beautiful» и «Live While You’re Young» и с тех пор работал с Арианой Гранде. Известные хиты «Problem», «No Tears Left to Cry», «God Is a Woman», «Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored», «Can’t Feel My Face» Уикенда (The Weekend), «Love Me like You Do» Элли Голдинг теперь в его послужном списке.