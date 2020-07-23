10 причин почему (мы должны отметить 10-летие One Direction)

22 июля до сих пор волнующий сердца молодых девчат (и не только) бойзбэнд One Direction опубликовал сообщение в Twitter с многозначительной фразой «Завтра! У нас с тобой много истории #10YearsOf1D». Твит мгновенно собрал почти 1 миллион ретвитов за 12 часов и почти 2 миллиона лайков. Участники группы оставили фанатов в надежде о своем воссоединении.
Почему 23 июля? Это именно тот день, когда Гарри Стайлс, Найл Хоран, Зейн Малик, Лиам Пейн и Луи Томлинсон впервые вышли вместе на сцену британского шоу талантов «Х Factor». Начиная с того дня до 2015 года, когда они прекратили совместное творчество, One Direction сделали историю. Они выпустили пять альбомов, совершили четыре тура по миру и влюбили в себя миллиарды фанатов.
В апреле 2020 года Пейн, намекнул, что ребята что-то планировали, сказав The Sun: «У нас впереди десятилетняя годовщина, поэтому мы все много общались вместе в течение последних нескольких недель, что было действительно отлично».
Поклонникам, возможно, придется еще долго дожидаться этого рокового дня воссоединения, но до тех пор есть много причин, чтобы отпраздновать этот 10-летний юбилей группы One Direction.
Несмотря на то, что члены One Direction были в некотором смысле под опекой Саймона Коуэлла, выступления парней на популярном британском шоу были одними из лучших в то время и сейчас. От «Torn» Натали Имбрулии до классики 80-х годов, таких как «Kids in America» и «Total Eclipse of the Heart», до практически непобедимых Битлз («All You Need Is Love») и Элтона Джона («Your Song»). Ребята не только выступили в роли серьезных певцов, но и научились танцевать.
Дебют One Direction в 2011 году «Up All Night» стал хитом в 16 странах, а песня «What Makes You Beautiful» продана в двухмиллионном тираже. Альбом «Take Me Home» дважды стал платиновым. На сингле этого альбома «Live While We’re Young» были зафиксированы самые высокие продажи в первую неделю за песню от не-американского артиста. Их третий альбом «Midnight Memories» сделал One Direction первой группой в истории, чьи первые три альбома вошли в мировые чарты. Затем последовали еще два альбома: «Четыре» и «Сделано в А.М.», ставшие не менее успешными, чем остальные.
С первых дней существования 1D ребята снимали не только забавные клипы для своих песен, но и участвовали в разных телешоу. Фаворитами фанатов являются розыгрыши с беременной девушкой на Nickelodeon и скетчи на Saturday Night Live и других вечерних late night шоу.
Гарри Стайлс выделялся с самого начала, и с тех пор, как он сошел со сцены «X-Factor», он завоевал уважение музыкального сообщества, мира моды и киноиндустрии. Его два признанных критиками альбома, «Harry Styles» 2017 года и «Fine Line» 2019 года подарили несколько хитовых синглов, «Adore You» и «Watermelon Sugar» в настоящее время по всему миру до сих пор в топах чартов.
По стилю он не имеет себе равных. Пока его участники одевались в кроссовки и толстовки, он выступал в рубашках Burberry, узких джинсах и челси (спорный момент, но все же). В 2017 году Стайлз отрезал свои знаменитые кудри для роли британского солдата в «Дюнкерке» Кристофера Нолана. Вернулся он на красные дорожки в цветочных, пастельных тонах, на каблуках и с разноцветным маникюром.
One Direction — это редкая «мальчишеская группа», у которой после распада группы появилось несколько успешных сольных карьер. Стайлс и Хоран правят с точки зрения коммерческого успеха, последний выпустил хиты «Slow Hands» и «Too Much to Ask» в 2017 году, а Малик, отделившийся от группы в марте 2015 года, выпустил свою песню № 1 «Pillowtalk» в 2016 году, за которой последовал сингл «I Don’t Wanna Live Forever» с Тейлор Свифт. Пэйн и Томлинсон также не сдали позиций, дебют первого из них, «LP1», был одобрен критиками. Томлинсон выпустил несколько песен в сотрудничестве с такими музыкантами, как Стив Аоки и Бебе Рекcа, а также альбом «Walls» в начале этого года.
Когда в 2013 году состоялась премьера концертного фильма «One Direction: This Is Us», мало кто ожидал успеха кассовых сборов. Трехмерная картина в итоге принесла около 68 миллионов долларов по всему миру, став в то время одним из самых кассовых концертных фильмов. И это неудивительно: группа находилась на пике своей карьеры после «X Factor» и все еще оставалась группой из пяти человек. Год спустя последовало продолжение «Where We Are – The Concert Film».
Как по отдельности, так и в группе, ребята из 1D посвятили себя благотворительности. В их числе многочисленным благотворительным организациям для нуждающихся британских граждан «Comic Relief», «Children in Need» и «Pride of British Awards». Хоран активно занимается проблемами, связанными с аутизмом, Пейн и Стайлс, больными раком, и ребята участвовали в Band Aid 30, где перепели один из самых известных благотворительных синглов всех времен — «Do They Know It’s Christmas?» — чтобы собрать деньги для борьбы с Эболой в Западной Африке. Кроме того, в 2015 году группа запустила «Action 1D», чтобы бороться с еще более глобальными проблемами.
Когда дело дошло до хитов, 1D помогли начать или поднять карьеру некоторых лучших авторов песен на сегодня. В первую очередь: Эд Ширан, который появляется на первых двух альбомах 1D в качестве соавтора, и Саван Котеча, который является соавтором «What Makes You Beautiful» и «Live While You’re Young» и с тех пор работал с Арианой Гранде. Известные хиты «Problem», «No Tears Left to Cry», «God Is a Woman», «Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored», «Can’t Feel My Face» Уикенда (The Weekend), «Love Me like You Do» Элли Голдинг теперь в его послужном списке.
Преданная фанатская база One Direction по всему миру предшествует другой «АРМИИ BTS» всего на пару лет, но «Directioners», так они себя называют, были первопроходцами своего времени, когда дело дошло до активного присутствия в Интернете и, особенно, в социальных сетях. Неудивительно, что сегодня 1D могут похвастаться более чем 30 миллионами подписчиков в Твиттере, где они публиковались дважды за много лет. Но фанаты сдружились не остановились только на обожании бойзбенда. Ранее в этом месяце фанаты собрались в Твиттере, чтобы создать «июльский календарь One Direction», чтобы всем дружно отметить юбилей.
Всего одного твита хватило, чтобы зажечь огонь слухов, который идет сейчас по всему миру. Люди теряются в догадках, ждать ли воссоединения. Даже всемирная пандемия не может убить это ожидание, ведь собраться можно и в онлайне.
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