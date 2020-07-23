10 причин почему (мы должны отметить 10-летие One Direction)

22 июля до сих пор волнующий сердца молодых девчат (и не только) бойзбэнд One Direction опубликовал сообщение в Twitter с многозначительной фразой «Завтра! У нас с тобой много истории #10YearsOf1D». Твит мгновенно собрал почти 1 миллион ретвитов за 12 часов и почти 2 миллиона лайков. Участники группы оставили фанатов в надежде о своем воссоединении.

Почему 23 июля? Это именно тот день, когда Гарри Стайлс, Найл Хоран, Зейн Малик, Лиам Пейн и Луи Томлинсон впервые вышли вместе на сцену британского шоу талантов «Х Factor». Начиная с того дня до 2015 года, когда они прекратили совместное творчество, One Direction сделали историю. Они выпустили пять альбомов, совершили четыре тура по миру и влюбили в себя миллиарды фанатов.

В апреле 2020 года Пейн, намекнул, что ребята что-то планировали, сказав The Sun: «У нас впереди десятилетняя годовщина, поэтому мы все много общались вместе в течение последних нескольких недель, что было действительно отлично».

Поклонникам, возможно, придется еще долго дожидаться этого рокового дня воссоединения, но до тех пор есть много причин, чтобы отпраздновать этот 10-летний юбилей группы One Direction.