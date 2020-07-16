Культура

16 июля 2020 |

​​Президентская кампания Канье Уэста. Все только начинается

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​​Президентская кампания Канье Уэста. Все только начинается

4 июля Канье объявил в твиттере, что будет баллотироваться в президенты в 2020-м, а 15 июля в прессе появились сообщения, что он вышел из президентской гонки. Но вскоре появились и другие новости…

В целом многим изначально было понятно, что ничего особо серьезного из заявления Канье не выйдет. Даже в недавнем интервью Forbes его слова звучали скорее, как эксцентричные вбросы, чем как серьезные заявления реального кандидата. И в целом это, разумеется, было воспринято обществом, как очередное SMM-шоу короля парадоксальных заявлений. Но пресса сделала из этого фееричную новость, которая даже превратилась в вопрос Трампу во время интервью в Овальном кабинете — тот, кстати, сказал, что полностью поддерживает намерения Канье.

​​Президентская кампания Канье Уэста. Все только начинается

И, судя по некоторым данным, Уэст предпринял умеренно серьезные попытки баллотироваться и даже нанял человека, который за 5 тысяч долларов в неделю должен был заняться во Флориде сбором 132 781 подписей, необходимых для допуска кандидата. Также на него работал Стив Крамер, руководитель фирмы, помогающей в основном кандидатам от демократов участвовать в голосовании — он должен был обеспечить электоральную поддержку во Флориде и Южной Каролине. И, по его словам, на момент его заступления на пост команда Канье уже работала над всем этим в течение целых выходных, и у них были большие шансы, чтобы включить его в избирательный бюллетень.

Но 9 июля семья забеспокоилась, что причиной избирательной кампании Канье могло стать его биполярное расстройство, а позже стало известно, что Канье прекращает кампанию. «Он вышел», — сказал Крамер, аргументировав это тем, что Канье столкнулся с типичными проблемами выдвиженцев-дебютантов, в чем нет ничего плохого. Сам Уэст никак не прокомментировал свой выход из избирательной кампании. Но дедлайны подачи документов в избирательные комиссии всех штатов на данный момент уже прошли, поэтому вчера в прессе появились новости о том, что Канье — все.

Но ночью 15-го числа, в день самого последнего дедлайна, избирательная комиссия штата Оклахома твитнула, что независимый кандидат Канье Уэст успел подать документы. В этом можно убедиться на сайте Федеральной избирательной комиссии США. И теперь он планирует баллотироваться от комитета «Канье-2020» и партии BDY. Он уже заплатил регистрационный взнос 35 тысяч долларов, но еще не подал форму о сборах/тратах 5 тысяч долларов на избирательную кампанию.

В общем, надежда на продолжение шоу еще есть. И, судя по опросам, 2 % американцев даже готовы отдать за него свой голос.

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