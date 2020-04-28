Самое время сушить сухари

Последнее время мы все чаще задумываемся о том придется ли нам на самом деле «сушить сухари», хотя бы в ближайший месяц. Но каждый раз сталкиваясь с этой фразой, я начинаю обращать внимание на её оригинальный смысл. Ведь сухари — это не только просто, это ещё и вкусно. Если сделать их правильно и вне пандемического/политического контекста. Делимся с вами!

Как же понять, где применить сухарики? В салате или Пожарских котлетах? А, может, они подойдут даже к пасте и мороженому? Сухарики стоит расценивать как усилитель вкуса, который не только придает блюду необходимой глубины, но и удовольствия, когда сухарики заманчиво хрустят на зубах. Вспомните только как от них разыгрывается аппетит! Каким бы странным не было это заявление, но такая простая вещь как сухарики — это отличный способ разнообразить свое питание. Так что забудьте, что хлеб можно выбросить.

Да, можно купить панировочные сухари и гренки готовыми в магазине, и это будет неплохим решением, если вам нужно сэкономить время. Но времени, уж простите, у вас хватает. Так что вам не за чем тратить деньги, если из хлеба можно сделать что-то совершенно гениальное, ещё и своими руками? Я уверяю вас, что делая свои собственные «усилители вкуса«, вы действительно усилите вкус и насладитесь приемом пищи. Готовые гренки и прочие хлебные ингредиенты хранятся целую вечность, особенно, если хранить их в герметичном, сухом месте. А сухарики из свежего хлеба и вовсе лучше использовать быстро, но это вы сразу поймете, когда приготовите, ведь удержаться невозможно.

Панировочные сухари!

Самый очевидный способ переработки хлеба: превращение его в начинку, обсыпку или панировку. Совсем просто и совсем вкусно. И очень-очень быстро.



Ингредиенты (только не удивляйтесь):

Около 250 грамм хлеба хорошего качества, желательно сегодняшнего или вчерашнего, но подойдет любой.



Инструкции

Порвите хлеб на куски, половину поместите в кухонный комбайн. Прокрутите несколько раз, дайте комбайну немного поработать, пока хлеб не будет грубо измельчен. Заберите получившиеся крошки и поступите также с оставшейся половиной хлеба. Используйте немедленно или храните в герметичном контейнере до месяца.

Запеченные панировочные сухари

После измельчения пересыпьте крошки на противень. Добавьте соли или любых специй по вашему вкусу, можно спрснуть сухарики оливковым маслом. Выпекайте, время от времени встряхивая противень, до легкого подрумянивания, около 15 минут; хранить так же, как и свежие. Если же вы хотите более яркого запеченного вкуса, вы можете разогреть сухари на сковородке перед непосредственной подачей.

Ореховые Сухарики

Добавьте ½ стакана кешью, миндаля, фисташек или фундука в кухонный комбайн вместе с хлебом. Получится около четырех чашек вкуснейших ореховых сухарей. Отлично подойдут и для десертов, попробуйте сами!

Самые вкусные гренки

Любите супчики и салаты? И любите добавлять в них крутоны? Я знаю, что любите. Крутоны — это маленькие кусочки тостов, нарезанные как вам вздумается. Тут ключ не в форме хлеба, а в способе его приготовления. Начните с хорошего оливкового масла и хлеба такого же уровня — тип хлеба можно использовать любой, тёмный или светлый, можно даже кукурузный, экспериментируйте!

Ингредиенты:

¼ чашки оливкового масла

1 зубчик чеснока

от 4 до 12 ломтиков хорошего хлеба (нужного вам размера)

соль и перец



Инструкции:

Отправьте чеснок на разогретое на сковороде масло. Дождитесь лёгкого золочения и выложите хлеб одним слоем. Когда ваши гренки подрумянятся с одной стороны, переверните их на другую это может занять от 5 до 10 минут. Если сковорода начнет высыхать (что, скорее всего, и случится), добавьте еще оливкового масла. Когда вторая сторона гренок подрумянится, посыпьте хлебушек солью и перцем и удалите гренки из кастрюли. (Оставьте чеснок.) Используйте сразу, или дайте остыть и храните в герметичной емкости до одного дня.

Гренки с зеленью



Лучше всего использовать кубики хлеба. По мере того, как хлеб поджарится, добавьте к нему около ¼ стакана тщательно измельченной петрушки, укропа, или кервеля, можно совместить травы и специи.

Огненные гренки



Приправьте хлеб большим количеством перца, вместе с 1 чайной ложкой порошка чили. Хорошенько вмешайте специи в гренки и обсыпьте лишнее. Аккуратнее, не обожгитесь!

Запеченные гренки



Идеально подходит для больших вечеринок при хранении в герметичном контейнере они будут оставаться хрустящими как минимум неделю. К тому же, здесь нет жира: опустите масло и чеснок. Используйте ломтики хлеба, как в основном рецепте, или кубики, если вам так удобнее. Нагрейте духовку до 200 градусов. Распределите хлеб на листе для выпечки. Выпекайте гренки, пока они не начнут становиться золотистыми, около 15 минут. Переверните ломтики или встряхните кастрюлю, чтобы немного раскатать кубики. Продолжайте выпекать, пока они не приобретут нужный цвет, еще 5-15 минут. Посыпьте солью и перцем или другой приправой, если хотите.

И не забывайте, что гренки по своей сути можно и засушить или готовить по собственному рецепту. Главное помнить, что ко времени, когда вас «отправят сушить сухари», вы будете готовы на все 100. Приятного аппетита!

Поделиться ссылкой: