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12:59 / Общество

В России создан прибор для ускоренного заживления ран

В России создан прибор для ускоренного заживления ран

Сайт Ростеха опубликовал сильное заявление, а именно, новую разработку. Прибор, напоминающий трубу или огромный черно-красный напульсник будет исцелять раны пациентов в ускоренном режиме. По крайней мере, так считают разработчики «Тера Фот» из холдинга «Швабе». В аппарате можно залечивать повреждения тканей, суставов и сосудов. Финальный вид Фот приобрел после внесения правок от московских физиотерапевтов, в него добавили таймер и укрепили каркас, что не только сделало медаппарат удобнее, но и гораздо футуристичнее.

Исцеляет такой прибор при помощи матрицы из трёх сотен светодиодов, они излучают инфракрасное электромагнитное излучение, что стимулирует процессы организма. Например, восстанавливает кровоток, снимает боли в мышцах и суставах, стимулирует процессы обмена веществ. Каркас позволит пациенту беспрепятственно разместить в аппарате поврежденную конечность. Ну а как работает таймер, я думаю, вы догадались.

«Изделие сертифицировано, мы можем выпускать до 200 приборов в год. Первые модернизированные изделия поступят в медучреждения осенью»

— сообщил Иван Ожгихин, заместитель гендиректора холдинга «Швабе»

Физиотерапевты в больницах и поликлиниках получат такие устройства в свое распоряжение уже совсем скоро, не отрицается и возможность использование новинки в домашних условиях. Но даже не смотря на мощные показатели новинки, свое здоровье лучше все равно поберечь. Будьте аккуратнее!

Автор: Николай Кошкин

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