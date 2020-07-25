Что происходит с вашим телом, когда вы едите пиццу? Удивительно хорошие вещи

Вот одна из причин не чувствовать себя виноватым из-за следующего кусочка пиццы: новое исследование ученых, обнаружило, что тела тех, кто позволяет себе пару (десятков) кусков пиццы поддерживают здоровый химический состав крови без плохого воздействия на здоровье.

Участникам было предложено есть пиццу до тех пор, пока они не будут «комфортно наеты», а затем, позже, до тех пор, пока они «не смогут съесть ни кусочка». Испытуемых отслеживали по настроению и аппетиту, а также по метаболическим и гормональным функциям. Во втором случае обжорки съели вдвое больше калорий (в среднем 3113 ккал, или 1,5 больших пиццы, и до 2,5 пицц — что намного превышает ежедневные потребности в калориях здорового взрослого мужчины), однако их телам удалось поддерживать химический состав крови. Тем самым умело справляясь с наплывом еды. Это указывает на то, что случайные чрезмерные объедания не имеют краткосрочных негативных последствий с точки зрения метаболического контроля.

«Все мы знаем долгосрочные риски чрезмерного употребления пищи, когда речь идет о ожирении, диабете II типа и сердечно-сосудистых заболеваниях», — говорит ведущий исследователь Аарон Хенгист, доктор философии в университете Бата. «Наши результаты показывают, что организм на самом деле прекрасно справляется, когда сталкивается с массивным и внезапным избытком калорий». Уровень сахара в крови оставался стабильным, а уровень инсулина удваивался (для контроля уровня сахара в крови). Липиды крови (триглицериды и жирные кислоты) были лишь немного выше. Другое исследование показало, что при умеренном питании уровень липидов в крови увеличивается пропорционально количеству съеденного, что указывает на то, что при употреблении слишком большого количества жира может возникнуть «телесная пробка».

Пересыщенное тело терпит неудачу в одной категории: уровень энергии. Переедатели были вялыми в течение длительного периода времени более четырех часов. Таким образом, цена, которую вы платите за выпивку пиццы — это так называемая пищевая кома.

«Это исследование показывает, что, если в противном случае здоровый человек время от времени переусердствует, например, увлечется большим шведским столом или новогодним обедом, немедленных негативных последствий с точки зрения потери метаболического контроля нет», — говорит Беттс, который планирует провести такое же исследование женского, пожилого и избыточного веса. (Это исследование было проведено для мужчин в возрасте от 22 до 37 лет.) «Главная проблема переедания заключается в том, что он добавляет больше накопленной энергии нашему телу в виде жира».