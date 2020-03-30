Карантинный сеанс: Кино для вдохновения

Переделали все домашние дела, устали мучить кошку и домочадцев, а блюд из гречки в кулинарной книге уже не осталось? Пришло время смотреть кино. В нашей подборке мы предлагаем вам три художественные работы под разное настроение.

Посмеяться и задуматься: Пляжный бездельник

Вольная история о вольной жизни.

Возмутительная, сумасшедшая, абсурдная, обязательно укуренная вечеринка в полтора часа не оставит вас равнодушным. Главный герой, Лунный пёс (Мэттью МакКонахи), умеет и покуролесить от души и призадуматься о мирском. Он успеет полетать с ослепшим на 98% пилотом, повстречаться с толпой модников (вы только оцените его собственный пиджачок), сбежать из-под стражи, выкрасить небо фейерверками и тут же станцевать на гробу американской мечты, показав тем самым, что такое истинная свобода. Почувствовать лёгкий вайб картины – её аляповатый стиль и нетривиальную подачу – не так чтобы сложно. Но вот проникнуться авторской задумкой получается далеко не у всех.

По словам режиссера Хармони Корина, некоторые кинотеатры в Лос-Анджелесе согласились показать фильм, распространяя перед сеансом косяки с марихуаной. Кстати, важный герой фильма, Снуп Догг, предложил использовать в съёмках настоящую марихуану вместо бутафорской (было бы странно, если бы он этого не сделал.)

Марафоном вдарить по клюкве: Матрёшка

Почти что русский почти что день сурка

Вот вам и сериал, если вдруг фильм — это слишком просто. Для любителей классики с Биллом Мюрреем или недавнего хоррора Счастливого дня смерти Нетфликс подготовил неожиданную премьеру. Интонация у сериала гипнотична и тревожна, ведь история рассказывает о путешествии через пространственно-временные материи, притом настолько же разные, насколько одинаковые и так до следующей, следующей, следующей, следующей смерти.

Главная героиня — рыжеволосая Надя (её играет американская актриса по имени Наташа) влюбила в себя зрителя своей игрой и шармом. Если вам давненько хотелось услышать плохой русский акцент и поёжиться от произношения имени Надия Вулвоков со всеми клюквенными вытекающими — сериал вам подойдёт. Уже в этом году выйдет второй сезон, так что на несколько дней такая небанальная история вас точно увлечёт. И ещё заставит к ней вернуться.

Поразмышлять о токсичности и любви: призрачная нить

О гениях и их недостатках

Скорее не картина, а эхо с мощным отголоском прошлого. Режиссёром сполна раскрывается тема любви и отношений с гением, у которого есть не только дар, но и, очевидно, проклятье. Раскрывая персонажей с навыками умелого портного, впивая в ткань повествования образ токсичной мужественности Пол Томас Андерсон дописывает последнюю главу великого актера современности — Дэниэла Дэй-Льюиса, уходящего на покой, чинить обувь.

Актёрский состав и драматический накал превращают фильм в захватывающую историю, то вспыхивающую, то затаивающую дыхание. Всем любителям качественной голливудской драмы советуем ознакомиться и задуматься.