Снижают ли секондхэнды общее потребление одежды?

Согласно новому исследованию от Farfetch, ответ — да.

Покупки из вторых рук уже давно стали популярным выбором для тех, кто заботится об окружающей среде. Логика этого — просто здравый смысл: покупка бывшей в употреблении одежды сохраняет товары в эксплуатации и, следовательно, дольше хранится в гардеробе. Теоретически, это также может снизить спрос на совершенно новые вещи и тем самым уменьшить добычу сырья для их производства.

Второй пункт верен только в том случае, если покупка подержанных товаров означает, что новых товаров на полке не стало меньше, так как купили уже поддержанный товар. Недавнее исследование, проведенное по заказу ритейлера Farfetch в партнерстве с QSA, ICARO и Лондонским советом по утилизации и переработке отходов, предположили, что в этом предположении есть смысл.

Согласно отчету, 65% покупок подержанной одежды в США и Великобритании фактически препятствовали покупке чего-то нового. В Китае это число было несколько ниже — 41%. Это, по крайней мере, дает некоторую уверенность в том, что подержанные товары могут снизить общее потребление новых товаров, а также предполагает, что в этом подходе к закупкам есть место для большего роста.

Исследование также выявило некоторые другие интересные данные: оно показало, что покупатели б/у товаров в Китае более мотивированы редкостью рассматриваемых товаров, в то время как покупатели б/у товаров в США и Великобритании в основном ищут выгодное предложение. Неудивительно, основываясь на этом выводе, что китайские покупатели при перепродаже тратят в среднем больше, чем их американские и британские коллеги, на каждую подержанную покупку.

Джорджио Белоли, директор по коммерции и устойчивому развитию в Farfetch, пояснил: «Этим исследованием мы хотим поддержать наших партнеров и, в более широком смысле, индустрию люкса, помогая продвигать позитивные изменения».

Farfetch с 2010 года продает кураторскую коллекцию бывших в употреблении и винтажных товаров, а в прошлом году запустил сервис, где клиенты могут продавать или жертвовать бывшие в употреблении товары.

Это не единственная компания, специализирующаяся на продаже предметов люкса, которая в последние годы ставит вопрос устойчивого развития на более высокий уровень. Net-a-Porter, Matches Fashion и Browns добавили в свои онлайн-магазины куративные разделы об устойчивом развитии, в то время как Liberty и Selfridges объединились с компаниями по аренде гардеробов.

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