ФК «Ливерпуль» примет участие в 1 в истории виртуальном параде в поддержку ЛГБТ-сообщества

Футбольный Клуб «Ливерпуль» решил принять участие в первом в истории виртуальном прайде в Ливерпуле в поддержку ЛГБТ-сообщества.
По сообщению Sky Sports, традиционный парад в городе был отменен из-за пандемии коронавируса. Вместо участия в перенесенном мероприятии сотрудники «Ливерпуля» присоединятся к виртуальному параду.
С 20 июля герб клуба в соцсетях будет окрашен в радужные цвета в поддержку Дня гордости одноименного города.
«Я рад, что наши сотрудники и болельщики смогут собраться вместе виртуально, чтобы поучаствовать в марше гордости Ливерпуля.
Продвижение равенства, разнообразия и интеграции совместно с нашими сотрудниками, игроками и фанатами имеют для «Ливерпуля» первостепенное значение, и мы стремимся включать этот посыл в любое наше мероприятие.
Мы будем с гордостью носить наши цвета в следующие выходные, чтобы поддержать День гордости Ливерпуля и проявить солидарность с ЛГБТ-сообществом», – рассказал гендиректор «Ливерпуля» Питер Мур.
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