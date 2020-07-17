ФК «Ливерпуль» примет участие в 1 в истории виртуальном параде в поддержку ЛГБТ-сообщества

Футбольный Клуб «Ливерпуль» решил принять участие в первом в истории виртуальном прайде в Ливерпуле в поддержку ЛГБТ-сообщества.

По сообщению Sky Sports, традиционный парад в городе был отменен из-за пандемии коронавируса. Вместо участия в перенесенном мероприятии сотрудники «Ливерпуля» присоединятся к виртуальному параду.

С 20 июля герб клуба в соцсетях будет окрашен в радужные цвета в поддержку Дня гордости одноименного города.

«Я рад, что наши сотрудники и болельщики смогут собраться вместе виртуально, чтобы поучаствовать в марше гордости Ливерпуля.

Продвижение равенства, разнообразия и интеграции совместно с нашими сотрудниками, игроками и фанатами имеют для «Ливерпуля» первостепенное значение, и мы стремимся включать этот посыл в любое наше мероприятие.

Мы будем с гордостью носить наши цвета в следующие выходные, чтобы поддержать День гордости Ливерпуля и проявить солидарность с ЛГБТ-сообществом», – рассказал гендиректор «Ливерпуля» Питер Мур.