Исследование: фитнес-приложения вызывают стресс и чувство вины

Приложения и трекеры для спорта мотивируют людей тренироваться не ради собственного здоровья или улучшения состояния. Настоящей целью людей становится социальное одобрения, что делает полезную для организма физкультуру рутинной и разрушительной, даже можно сказать токсичной.

Использование подобных трекеров в долгосрочной перспективе создаст чувство тревожности, нецелесообразности, стыда и даже вины.

В исследования Национального университета Ирландии говорится, что фитнес-приложения приводят к нездорову привыканию и навязчивое отношение, сообщает Guardian со ссылкой на исследование. Работа учёных основывается на анализе поведения более 250 велосипедистов, которые используют фитнес-приложение Strava.

По словам учёных, большинство людей используют сервис для демонстрации спортивных достижений, а не для достижения поставленных целей: улучшения состояния, набор физической формы, сброс веса. Банально говоря, люди начинают выпендриваться и искать похвалы от знакомых, а не делать вещи, реально способные изменить их состояние.

«Мы живем в эпоху, когда вы никогда не будете слишком богатыми или слишком здоровыми. Подсчет калорий, который когда-то считался в лучшем случае чем-то глупым в стиле Бриджит Джонс, а в худшем — чем-то невротическим, теперь стал технологичным путем к самосовершенствованию», — говорит обозревательница Guardian Арва Махдави.

Другие научные работы также подтверждают негативное влияние фитнес-приложений на ментальное здоровье пользователей. В 2016 году ученые выяснили, что 30% женщин чувствуют себя виноватыми из-за сервиса Fitbit. К примеру, они начинают думать, что занимаются недостаточно усердно или часто, хотя работают на пределе собственных возможностей. Это не только может сказаться на их физическом самочувствии, но и нанести удар по самооценке.

Исследование Университета Дьюка доказало, отслеживание эффективности тренировочного процесса с помощью приложений и фитнес-браслетов может уменьшить удовольствие от занятий спортом, а в некоторых случаях и вовсе вызвать к ним ненависть. Такая себе мотивация!