По результатам исследования, 80 процентов работников по рекомендации работодателя стали работать удаленно, остальные продолжили ездить в офис.
Россияне пожаловались на трудности работы из дома. Треть сотрудников российских компаний, работающих удаленно из-за эпидемии коронавируса, сочли такой формат неудобным. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные опроса HeadHunter.
Согласно опросу, 31 процент респондентов считает работу из дома менее комфортной, чем в офисе. Большинство из них (44 процента) волнует неудобная мебель в квартире или отсутствие письменного стола. 31 процент выразили недовольство «слабым» ноутбуком, на третьем месте среди волнующих причин — низкая скорость интернета, ее отметили 23 процента опрошенных. У восьми процентов работающих удаленно сотрудников возникают проблемы с мобильной связью.
Президент Ассоциации содействия здоровью и безопасности труда «Эталон» Олег Косырев рассказал, что работа из дома в неудобной обстановке может повлечь как психологические проблемы, так и проблемы со здоровьем, например со спиной.
«Если компания переходит на удаленный режим, руководство должно понимать издержки такого формата. Сотруднику обязаны организовать рабочее место. Для этого сейчас не надо никаких специальных документов, всё регулирует Трудовой кодекс. Человек в любом случае находится на работе, его рабочее место там, где его определил работодатель. В нашей ситуации — дома», — пояснил Косырев и добавил, что компания продолжает нести ответственность за сотрудника, работающего удаленно.
В опросе приняли участие более четырех тысяч человек из разных регионов России и различных сфер деятельности.
Ранее медицинский психолог федерального Центра онкологии имени Блохина Анна Кан в интервью «Ленте.ру» дала советы россиянам, перешедшим на удаленный формат работы из-за коронавируса. Помимо прочего она посоветовала налаживать продуктивный контакт с семьей, разделить деятельность на короткие периоды и определить себе рабочее место.
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