Во Франции будут штрафовать за употребление наркотиков

Если вы задались вопросом: «разве это не незаконно?», то мы вас прекрасно понимаем. Но с 1 сентября французские полицейские начнут штрафовать людей прямо на местах. За употребление или хранение наркотических веществ. Такую информацию сообщил новый премьер-министр Франции Жан Кастекс. Пойманным с поличным придется заплатить €200, если же оплата произойдет в первые 2 недели после выписки квитанции, то получится на €50 меньше. Но и затягивать не стоит, если пройдет более 45 дней с даты выписки, придется расстаться уже с €450.

Именно так французский власти будут бороться с наркотиками. Франция, только не удивляйтесь, третья в Европе по употреблению кокаина, а по марихуане и вовсе лидер ЕС. Антинаркотический закон 1970 года, который действует и по сей день, гласит: употребление наркотиков карается лишением свободы на срок до одного года и штрафом в размере €3,75 тысяч. Однако, обычно за такое во Франции за решетку не сажают. Новый закон направлен на улучшение общей ситуации с наркоманией и наркоторговцами.