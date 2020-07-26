Во Франции будут штрафовать за употребление наркотиков

Если вы задались вопросом: «разве это не незаконно?», то мы вас прекрасно понимаем. Но с 1 сентября французские полицейские начнут штрафовать людей прямо на местах. За употребление или хранение наркотических веществ. Такую информацию сообщил новый премьер-министр Франции Жан Кастекс. Пойманным с поличным придется заплатить €200, если же оплата произойдет в первые 2 недели после выписки квитанции, то получится на €50 меньше. Но и затягивать не стоит, если пройдет более 45 дней с даты выписки, придется расстаться уже с €450.
Именно так французский власти будут бороться с наркотиками. Франция, только не удивляйтесь, третья в Европе по употреблению кокаина, а по марихуане и вовсе лидер ЕС. Антинаркотический закон 1970 года, который действует и по сей день, гласит: употребление наркотиков карается лишением свободы на срок до одного года и штрафом в размере €3,75 тысяч. Однако, обычно за такое во Франции за решетку не сажают. Новый закон направлен на улучшение общей ситуации с наркоманией и наркоторговцами.
Если вы задались вопросом: «разве это не незаконно?», то мы вас прекрасно понимаем. Но с 1 сентября французские полицейские начнут штрафовать людей прямо на местах. За употребление или хранение наркотических веществ. Такую информацию сообщил новый премьер-министр Франции Жан Кастекс. Пойманным с поличным придется заплатить €200, если же оплата произойдет в первые 2 недели после выписки […]
Вот одна из причин не чувствовать себя виноватым из-за следующего кусочка пиццы: новое исследование ученых, обнаружило, что тела тех, кто позволяет себе пару (десятков) кусков пиццы поддерживают здоровый химический состав крови без плохого воздействия на здоровье. Участникам было предложено есть пиццу до тех пор, пока они не будут «комфортно наеты», а затем, позже, до тех […]
В КПРФ снова заявили, что Советские власти справлялись с насущными мировыми проблемами куда успешнее современных политиков. Так, по мнению члена президиума ЦК КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина, во времена Сталина борьба с распространением коронавируса прошла бы на совершенно другом уровне, так как сознательность населения в советские годы была выше, чем сейчас. В советские годы в […]
Уже выдан ЗОС (заключение о соответствии), что позволит в ближайшее время ввести дом в эксплуатацию.
Роспотребнадзор выпустил список новых рекомендаций по предотвращению развития коронавируса. Было рекомендовано воздержаться от поездок в общественном транспорте в час пик, избегать посещения ТЦ, спортивных и зрелищных мероприятий с большим количеством зрителей.
СПЛЕТНИ — ТО, ЧТО МЫ СЛЫШИМ;НОВОСТИ — ТО, ЧТО МЫ ГОВОРИМ.Л. ЛЕВИНСОН
15 лучших фильмов о расставании, чтобы починить разбитое сердце
«Первый канал» в эфире программы «Время» объявил, что Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме, представит фрик-рейв-группа Little Big.
Вот и подборка новостей коронавируса, куда же без неё. Если вас ещё не закрыли на карантин, а быть белой вороной хочется, советую проникнуться коронавирусными новостями и обсудить их с друзьями-карантинщиками. Гарантированно примут за своего!
Она символизирует непростую работу журналистов, а также олицетворяет символ города Симферополя.
Добрая история про доставщика еды и уборщицу, которые помогли беременной девушке. А потом их фирмы разругались между собой
В Мордовии Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника исправительной колонии №14 (ИК-14) Юрия Куприянова
Обвал цен на нефть нанёс фатальный удар по стабильности позиций мировой экономики, которую уже который месяц терзали проблемы коронавируса. Сегодня мы собрали вас главные экономические новости, которые позволят понять, что происходит в мире валют и финансов.
Вы уже слышали последние новости? Дональд Трамп считает, что домашний карантин пора прекратить уже в понедельник. Президент понимает, если мы отправимся работать, это может привести не только к распространению инфекции, но и к смертям сотен тысяч – если не нескольких миллионов – и, всё равно, это куда меньшая жертва, нежели коллапс экономической системы Соединённых Штатов. Словами самого Трампа: «лечение не может быть хуже самой болезни.»
В ленте социальных сетей все через одного постят фотографии и видео, рассказывая о том, как они проводят время на самоизоляции. Дети 90-х устанавливают Sims, в которые они играли, будучи подростками, те, что постарше, идут к приставкам. Игры нам позволяют отвлечься от происходящего безумия.
Мы продолжаем собирать для вас все свежие новости по коронавирусу. За последние сутки из-за болезни были отменены и перенесены десятки спортивных и массовых мероприятий.