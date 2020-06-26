Критик «случайно» уничтожила арт-объект за 20 тысяч долларов

Критик современного искусства Авелина Леспер уничтожила арт-объект, стоимость которого составляет двадцать тысяч долларов. Это произошло на выставке Zona Maco в Мексике. Об этом сообщает The Guardian.

Женщине не слишком понравилась работа мексиканского скульптора Габриэля Рико. Чтобы выразить свое презрение к произведению, Авелина Леспер поставила рядом с арт-объектом пустую банку из-под газировки. Затем госпожа критик умудрились разбить работу, поскольку слишком близко подошла к ней. После инцидента ей сообщили, что стоимость инсталляции составляет двадцать тысяч долларов. Вот такое проявление ненависти.

В Instagram галереи OMR отмечается, что случившееся стало большим разочарованием. Организаторы выставки недоумевают, как художественный критик с таким неуважением могла отнестись к работе скульптора. В галерее пояснили, что Габриэль Рико является одним из самых востребованных современных художников. По мнению представителей культурного учреждения, Авелина Леспер своим поступком продемонстрировала огромный недостаток профессионализма и необходимого уважения к автору. Случайность события также вызывает вопросы, люди искусства часто не контролируют себя, особенно критики, которые считают себя экспертами.