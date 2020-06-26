Культура

26 июня 2020 | 2 минуты

Критик «случайно» уничтожила арт-объект за 20 тысяч долларов

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Искусство
Критик «случайно» уничтожила арт-объект за 20 тысяч долларов

Критик современного искусства Авелина Леспер уничтожила арт-объект, стоимость которого составляет двадцать тысяч долларов. Это произошло на выставке Zona Maco в Мексике. Об этом сообщает The Guardian.

Женщине не слишком понравилась работа мексиканского скульптора Габриэля Рико. Чтобы выразить свое презрение к произведению, Авелина Леспер поставила рядом с арт-объектом пустую банку из-под газировки. Затем госпожа критик умудрились разбить работу, поскольку слишком близко подошла к ней. После инцидента ей сообщили, что стоимость инсталляции составляет двадцать тысяч долларов. Вот такое проявление ненависти.

В Instagram галереи OMR отмечается, что случившееся стало большим разочарованием. Организаторы выставки недоумевают, как художественный критик с таким неуважением могла отнестись к работе скульптора. В галерее пояснили, что Габриэль Рико является одним из самых востребованных современных художников. По мнению представителей культурного учреждения, Авелина Леспер своим поступком продемонстрировала огромный недостаток профессионализма и необходимого уважения к автору. Случайность события также вызывает вопросы, люди искусства часто не контролируют себя, особенно критики, которые считают себя экспертами.


Разбитая инсталляция представляла из себя лист стекла, в котором находились футбольный и теннисный мячи, перо, нож и ветвь дерева. Посетители выставки приняли случившееся за часть представления.
Критик «случайно» уничтожила арт-объект за 20 тысяч долларов

Работа, кстати, называлась «Ловкие и зловещие фокусы (которые должны быть сохранены без скандалов и коррупции)». Похоже, что не все фокусы удаются.

Авелина Леспер предложила оставить работу разбитой, чтобы продемонстрировать творческую эволюция объекта. Но выкрутиться не получилось, галерея данное предложение отвергла.

Критик Леспер, в свою очередь, заявила, что может «починить» арт-объект. Каким образом, не сообщается. В настоящее время организаторы выставки решают судьбу инсталляции вместе с ее автором.

Интересно, если бы представители галереи увидели сначала разбитое «произведение», смогли бы они понять, что с ним что-то не так? Современное искусство остаётся современным искусством.

Автор: Николай Кошкин

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