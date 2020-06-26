Критик «случайно» уничтожила арт-объект за 20 тысяч долларов

Критик современного искусства Авелина Леспер уничтожила арт-объект, стоимость которого составляет двадцать тысяч долларов. Это произошло на выставке Zona Maco в Мексике. Об этом сообщает The Guardian.
Женщине не слишком понравилась работа мексиканского скульптора Габриэля Рико. Чтобы выразить свое презрение к произведению, Авелина Леспер поставила рядом с арт-объектом пустую банку из-под газировки. Затем госпожа критик умудрились разбить работу, поскольку слишком близко подошла к ней. После инцидента ей сообщили, что стоимость инсталляции составляет двадцать тысяч долларов. Вот такое проявление ненависти.
В Instagram галереи OMR отмечается, что случившееся стало большим разочарованием. Организаторы выставки недоумевают, как художественный критик с таким неуважением могла отнестись к работе скульптора. В галерее пояснили, что Габриэль Рико является одним из самых востребованных современных художников. По мнению представителей культурного учреждения, Авелина Леспер своим поступком продемонстрировала огромный недостаток профессионализма и необходимого уважения к автору. Случайность события также вызывает вопросы, люди искусства часто не контролируют себя, особенно критики, которые считают себя экспертами.
Авелина Леспер предложила оставить работу разбитой, чтобы продемонстрировать творческую эволюция объекта. Но выкрутиться не получилось, галерея данное предложение отвергла.
Критик Леспер, в свою очередь, заявила, что может «починить» арт-объект. Каким образом, не сообщается. В настоящее время организаторы выставки решают судьбу инсталляции вместе с ее автором.
Интересно, если бы представители галереи увидели сначала разбитое «произведение», смогли бы они понять, что с ним что-то не так? Современное искусство остаётся современным искусством.
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