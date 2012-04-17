«Остров Мечты»: парк развлечений, мост и новые станции метро

Место застройки парка, Нагатинская пойма – еще несколько лет назад полузаброшенная территория на берегу Москвы-реки – именно она станет новым местом на карте столицы. После преображения поймы её назовут не только интересным местом, но и настоящей достопримечательностью для тысяч туристов ежедневно.

В ближайшие дни на юго-востоке Москвы откроется «Остров Мечты» – крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений.

Создание «Острова» начиналось со строительства на Замоскворецкой линии метро новой станции «Технопарк» вместе с уникальным для Москвы пешеходным перехода с траволатором через проспект Андропова. В результате путь от метро до «Острова мечты» сократили до 6-8 минут. К слову, для многих детишек траволатор станет первым бесплатным аттракционом на пути в парк, ведь на нём тоже можно прокатиться, пусть и недолго.

В 2019 был открыт новый мост через Москву-реку, связавший Нагатинскую пойму с Печатниками. Теперь от метро «Кожуховская» до «Острова мечты» можно добраться примерно за 10 минут, минуя загруженный проспект Андропова. В планах на ближайшие годы – открыть в Нагатинской пойме дополнительную станцию метро «Парк чудес» в составе будущей Бирюлевской линии. Она точно не станет лишней, ведь парк ожидает много гостей.

Строительство самого парка «Остров мечты» началось в 2017 г. Открытие парка развлечений произойдёт уже в эту субботу, 29 февраля.