Алкогольный вопрос: сколько это, слишком много?

Новости последних дней запросто заставят выпить любого россиянина. Но, как все мы знаем, употреблять алкоголь стоит не только осторожно, но и «правильно». Или же его не стоит употреблять вообще?

Специально для читателей нашего сайта мы перевели интервью экспертов в вопросах питания и здоровья, Доктора Дэвида Катца и Марка Биттмана. В рамках пресс-тура, посвящённого их новой книге «How to eat», авторы ответили на ряд вопросов о влиянии доз алкоголя на различных людей, уточнили рекомендованную терапевтами норму спиртного и выбрали самый полезный алкогольный напиток.

АЛКОГОЛЬ ВООБЩЕ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ МЕНЯ?

Медицина уже долгое время уверена: алкоголь — настоящая квинтэссенция обоюдоострого меча. Существует «рекомендованный терапевтами» уровень потребления алкоголя, при котором доза спиртного принесёт организму только пользу. В тоже время, если вы превысите дозу хотя бы чуть-чуть, здоровью будет нанесён уже непоправимый урон. С алкоголем всё строго.

Вы можете назвать последствия превышения дозы?

Вред можно разделить на две категории. Первая — умственная: алкоголь мешает ясно мыслить, изменяет логику суждений и уровень восприятия. Другая — более продолжительная — прямой урон, который алкоголь наносит нашим внутренним органам.

Как именно алкоголь вредит нашим органам?

Это хорошо известный факт, алкоголь портит органы, особенно печень. Он буквально маринует их. Чрезмерное употребление алкоголя со временем приводит к рубцеванию печени, из-за чего развивается цирроз и печёночная недостаточность. К тому же алкоголь наносит непоправимый вред мозгу.

Так сколько алкоголя слишком много?

Ответ достаточно прост: это индивидуально для каждого отдельного человека. Мы все полагаемся на фермент, который называется алкогольдегидрогеназа, именно он справляется с «алкогольным метаболизмом». Количество данного фермента в вашем организме влияет на количество алкоголя, которое вы можете выпить. На выработку фермента влияют такие показатели как пол и национальность. У мужчин, зачастую, в два раза больше алкогольдегидрогеназы, чем у женщин.

Почему?

Никто этого не знает. Это лишь даёт нам понять, что мужчины, опять же в среднем, могут потребить в два раза больше алкоголя нежели женщины.

А существует ли связь веса и восприимчивости к количеству спиртного?

Нет. Даже с учётом разницы в размерах, мужчины всё равно могут потреблять больше алкоголя чем женщины. И это ещё без учёта национальности. Например, многие нации, населяющие Азию, очень слабо переносят «встречи» с алкоголем. Это всего лишь означает, что их уровни алкогольдегидрогеназы находятся на низком уровне.

Так о чём мы говорим, когда говорим о «рекомендованном терапевтами» уровне?

Для абсолютного большинства сработает формула: один напиток для женщины, один-два напитка для мужчины в день. И под «напитком» стоит понимать либо один коктейль, либо один бокал пива или вина

А откуда это известно?

Естественно, учёные давно занимаются этим вопросом. Они неоднократно проводили исследования отдельных этических групп с различными уровнями склонности к определённым заболеваниям и проводили параллель с потребляемым ими алкоголем. Например, самые низкие показатели сердечно- сосудистых заболеваний, наблюдались у людей, которые употребляли алкоголь именно на уровне, рекомендованном терапевтами.

То есть мы можем быть в этом Уверены?

Да, у нас для этого достаточно обоснований.

А могу ли я, например, «подкопить» рекомендованные напитки: не пить всю неделю, и выпить всю норму на выходных?

Как известно, чрезмерное употребление алкоголя вызывает ряд кардиомиопатий, в том числе так называемый, «синдром праздничного сердца» , который ухудшает работу сердечной мышцы. Так что, ответ на вопрос: нет. Если вы действительно хотите делать так, как рекомендуют терапевты, то вы не можете просто выпить семь «недельных» напитков за один день.

Хорошо, но в чём тогда преимущества умеренного употребления алкоголя?

Алкоголь, или, если уточнить, этанол, довольно эффективно повышает уровень защитного холестерина ЛПВП, фактически так же эффективно, как интенсивные физические упражнения. Еще одна вещь, которую делает этанол, — он делает тромбоциты немного менее липкими.

Почему это важно?

Потому что именно слипание тромбоцитов в конечном счёте приводит к сердечному приступу. То есть от умеренного употребления алкоголя есть польза для сердечно-сосудистой системы. И, да, в алкоголе также содержатся антиоксиданты, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Да, антиоксиданты — это круто. Но они содержатся только в красном вине, разве нет? Что насчёт коктейля или крафтового пива?

В большинстве алкогольных напитков можно найти антиоксиданты, их нет разве что в джине и вермуте, которые нужны для мартини. В пиве, кстати, антиоксидантов тоже нет. Как вы правильно заметили, красное вино считается лучшим из алкогольных напитков по содержанию антиоксидантов.

Только в красном вине? Что насчёт белого?

Хотя и красное, и белое вино изготавливают из одного винограда, для красного также используют кожицу, а именно в ней находятся все антиоксиданты винограда. Соответственно, в белом вине их нет. Красное вино исторически было спутником долгоживущих и здоровых наций. А это, как известно, «дело рук» антиоксидантов.

То есть умеренное употребление красного вина поможет мне избежать сердечного приступа в долгосрочной перспективе?

Давайте не будем увлекаться, эффект у вина достаточно скромный. Лучше задаться вопросом: «Могу ли я пить вино, потому что оно мне нравится и, кстати, оно не так уж плохо для моего здоровья?» Вот это более разумный подход; не стоит думать, что постоянное употребление алкогольных напитков обезопасит вас от сердечного приступа. На глобальном уровне, меньше проблем со здоровьем именно у тех людей, кто не употребляет алкоголь вовсе. Исследования на эту тему пестрят заголовками, которые убеждают нас, что мы все время ошибались, и что любое количество алкоголя вредно. Последствия алкоголя в подобных исследованиях варьируются от ухудшения мыслительной способности до панкреатита и цирроза печени, а иногда и до автомобильных аварий.

То есть существует исследование, в котором сообщается, что лучше вообще не пить алкоголь, нежели употреблять один-два напитка в день?

Да, именно так. Но у подобных исследований всегда нарушена логическая связь, по крайней мере, так кажется, когда читаешь об этом в новостях. Статистика никогда не будет описывать всей полноты ситуации. Например, можно взять 200 человек, которые выпивают по одному стакану в неделю и другие 200 человек, среди которых 199 не пьют, а один умудряется выпить все 200 стаканов нормы. Результат-то будет одинаковый! Единственный абсолютно безопасный уровень потребляемого алкоголя всегда будет равен нулю, потому что так действительно безопаснее: так алкоголь не может навредить даже в теории. Но такие исследования никогда не были направлены на изучение пользы, которую может привнести умеренное употребление спиртного в жизнь человека.

Какими будут ваши окончательные рекомендации по употреблению алкоголя?

Если вы употребляете алкоголь, вам это нравится и вы не перегибаете палку, тогда вы действительно можете получить пользу для своей сердечно-сосудистой системы, а, иногда, и улучшить собственное настроение. Удовольствие всегда приносит пользу для нашего психологического здоровья! Нужно уметь не только погружать себя в стресс постоянными переработками, но и снимать его. Но удовольствие заканчивается там, где начинается зависимость. Поэтому думайте о последствиях своих действий. Ну а если вы не имеете привычки выпить, то и начинать не стоит.