В Останкинскую башню ударило больше 10 молний за вечер

За вечернюю грозу от 14 июля в одну только Останкинскую башню ударило больше 10 молний. Никаких сбоев или остановок в работе телетрансляции не было. О случившимся рассказали новостные порталы со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Отмечается, что 14 июля молнии ударяли в башню и исходили из ее антенной части в атмосферу с 19:20 до 21:00. Система грозового предупреждения сработала в 19:04, и спустя 16 минут в башню попала первая молния.
Ежегодно, сообщили в пресс-службе, наблюдается в среднем 60-65 разрядов в башню и из нее. Так что вечер 14 июля выдался на редкость рекордным.
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