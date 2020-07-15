В Останкинскую башню ударило больше 10 молний за вечер

За вечернюю грозу от 14 июля в одну только Останкинскую башню ударило больше 10 молний. Никаких сбоев или остановок в работе телетрансляции не было. О случившимся рассказали новостные порталы со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Отмечается, что 14 июля молнии ударяли в башню и исходили из ее антенной части в атмосферу с 19:20 до 21:00. Система грозового предупреждения сработала в 19:04, и спустя 16 минут в башню попала первая молния.