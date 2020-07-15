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16:16 / Новости

В Останкинскую башню ударило больше 10 молний за вечер

В Останкинскую башню ударило больше 10 молний за вечер

За вечернюю грозу от 14 июля в одну только Останкинскую башню ударило больше 10 молний. Никаких сбоев или остановок в работе телетрансляции не было. О случившимся рассказали новостные порталы со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Отмечается, что 14 июля молнии ударяли в башню и исходили из ее антенной части в атмосферу с 19:20 до 21:00. Система грозового предупреждения сработала в 19:04, и спустя 16 минут в башню попала первая молния.

В Останкинскую башню ударило больше 10 молний за вечер

Ежегодно, сообщили в пресс-службе, наблюдается в среднем 60-65 разрядов в башню и из нее. Так что вечер 14 июля выдался на редкость рекордным.

Этим летом на Москву надвинулись сильнейшие ливни и заканчиваться они не собираются. Сообщалось, что на столицу обрушилась половина месячной нормы осадков. В связи с этим городские коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности.

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